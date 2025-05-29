38-летний Ришар Гаске завершил карьеру

Француз Ришар Гаске уступил итальянцу Яннику Синнеру (3:6, 0:6, 4:6) во втором круге «Ролан Гаррос».

38-летний Гаске провел последний матч в карьере. Ранее он заявил, что уйдет из тенниса после Открытого чемпионата Франции. Турнир «Большого шлема» в Париже стал для француза 22-м в карьере.

Гаске выиграл 16 турниров ATP. Он также три раза выходил в полуфинал «мейджора» — дважды на Уимблдоне (2007 и 2015) и один раз на US Open (2013). Его лучшей позицией в рейтинге ATP было 7-е место в июле 2007-го.