Теннисистка Ибрагимова: «С детства поставила цель — выиграть четыре турнира «Большого шлема»

Двукратный призер Универсиады-2025, 311-я ракетка мира Алевтина Ибрагимова рассказала «СЭ» о своих карьерных целях.

— В сентябре прошлого года вы впервые пробились в основную сетку турнира WTA в Бухаресте, где даже прошли до четвертьфинала. Почему там все сложилось, но дальше пошло не так же хорошо? Насколько понимаю, больше в основной сетке WTA вы не выступали.

— Нет, был WTA 125 в Бразилии. Скорее всего, это связано с психологией. Попасть туда легче, чем там удержаться. Такое бывает в теннисе. Здесь постоянно взлеты и падения, хорошие и провальные сезоны. У меня, можно сказать, был резкий влет — второй турнир WTA, и сразу прошла квалификацию и дошла до четвертьфинала. Потом не сложилось.

— Где видите потенциал для роста?

— Как раз в работе над ментальной частью, умением справляться со стрессом. Это, наверное, основное. Но мы над всеми аспектами ежедневно работаем.

— Какую видите цель для себя в теннисе? Чего хотите достичь?

— С детства поставила для себя цель — выиграть четыре турнира «Большого шлема» и собрать карьерный. Если это сделаю, то, наверное, буду номером один в рейтинге. Но для меня в первую очередь важно выиграть четыре ТБШ, а уже потом стать первой ракеткой мира.

— Достаточно амбициозно.