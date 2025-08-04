Теннис
4 августа, 10:20

Теннисистка Ибрагимова: «С детства поставила цель — выиграть четыре турнира «Большого шлема»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта

Двукратный призер Универсиады-2025, 311-я ракетка мира Алевтина Ибрагимова рассказала «СЭ» о своих карьерных целях.

— В сентябре прошлого года вы впервые пробились в основную сетку турнира WTA в Бухаресте, где даже прошли до четвертьфинала. Почему там все сложилось, но дальше пошло не так же хорошо? Насколько понимаю, больше в основной сетке WTA вы не выступали.

— Нет, был WTA 125 в Бразилии. Скорее всего, это связано с психологией. Попасть туда легче, чем там удержаться. Такое бывает в теннисе. Здесь постоянно взлеты и падения, хорошие и провальные сезоны. У меня, можно сказать, был резкий влет — второй турнир WTA, и сразу прошла квалификацию и дошла до четвертьфинала. Потом не сложилось.

— Где видите потенциал для роста?

— Как раз в работе над ментальной частью, умением справляться со стрессом. Это, наверное, основное. Но мы над всеми аспектами ежедневно работаем.

— Какую видите цель для себя в теннисе? Чего хотите достичь?

— С детства поставила для себя цель — выиграть четыре турнира «Большого шлема» и собрать карьерный. Если это сделаю, то, наверное, буду номером один в рейтинге. Но для меня в первую очередь важно выиграть четыре ТБШ, а уже потом стать первой ракеткой мира.

— Достаточно амбициозно.

— По-другому никак.

Новак Джокович и&nbsp;Алевтина Ибрагимова.«Джокович сказал мне «Привет!», и я просто потеряла дар речи». Интервью российской теннисистки — призера Универсиады-2025

  • Schelckuj

    Молодец!так держать

    06.08.2025

  • nikola mozaev

    Пока только подающая надежды молодая российская теннисистка. Пожелаем ей удачи в дальнейшей карьере.

    05.08.2025

  • Фирсыч

    Я тоже в детстве поставил цель выиграть Большой Шлем в теннисе и стать чемионом мира по плаванью! Но увы, а посёлке Краснореческ на Камчатке, где я окончил школу, не было ни корта, ни бассейна.

    04.08.2025

  • 678ugu

    Очень смешно, когда ноунеймы несут полную чушь!

    04.08.2025

  • oleg.bob

    Это кто???

    04.08.2025

