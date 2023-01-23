20-летний Шелтон вышел в четвертьфинал Australian Open
Американский теннисист Бен Шелтон в 1/8 финала Australian Open обыграл соотечественника Джеффри Джона Волфа со счетом 6:7 (5:7), 6:2, 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:2.
Встреча продолжалась 3 часа 51 минуту. На счету 20-летнего Шелтона 23 эйса, одна ошибка на второй подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.
В четвертьфинале Шелтон встретится с победителем матча Роберто Баутиста Агут (Испания) — Томми Пол (США).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 51 520 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Бен Шелтон (США) — Джеффри Джон Вольф (США) — 6:7 (5:7), 6:2, 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:2
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