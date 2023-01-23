20-летний Шелтон вышел в четвертьфинал Australian Open

Американский теннисист Бен Шелтон в 1/8 финала Australian Open обыграл соотечественника Джеффри Джона Волфа со счетом 6:7 (5:7), 6:2, 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:2.

Встреча продолжалась 3 часа 51 минуту. На счету 20-летнего Шелтона 23 эйса, одна ошибка на второй подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.

В четвертьфинале Шелтон встретится с победителем матча Роберто Баутиста Агут (Испания) — Томми Пол (США).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Бен Шелтон (США) — Джеффри Джон Вольф (США) — 6:7 (5:7), 6:2, 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:2