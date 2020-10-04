19-летний Синнер выбил Александра Зверева с Roland Garros и сыграет с Надалем в четвертьфинале
17:17
Итальянец Янник Синнер вышел в четвертьфинал Roland Garros. 19-летний теннисист выбил шестого «сеяного» Александра Зверева из Германии — 6:3, 6:3, 4:6, 6:3.
Соперником Синнера станет вторая ракетка мира, 12-кратный победитель турнира Рафаэль Надаль.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Янник Синнер (Италия) — Александр Зверев (Германия, 6) — 6:3, 6:3, 4:6, 6:3
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/tennis/L/tennis/L/big/rolandgarros/2020/1/35/