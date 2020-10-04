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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

19-летний Синнер выбил Александра Зверева с Roland Garros и сыграет с Надалем в четвертьфинале

17:17
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Итальянец Янник Синнер вышел в четвертьфинал Roland Garros. 19-летний теннисист выбил шестого «сеяного» Александра Зверева из Германии — 6:3, 6:3, 4:6, 6:3.

Соперником Синнера станет вторая ракетка мира, 12-кратный победитель турнира Рафаэль Надаль.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Янник Синнер (Италия) — Александр Зверев (Германия, 6) — 6:3, 6:3, 4:6, 6:3

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/tennis/L/tennis/L/big/rolandgarros/2020/1/35/

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