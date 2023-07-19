18 российских теннисистов вошли в заявку на US Open

Восемнадцать российских теннисистов вошли в заявку на US Open-2023, сообщает пресс-служба турнира.

У мужчин в заявку вошли Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Аслан Карацев, Павел Котов, Александр Шевченко. Шевченко был первым запасным и попал в заявку на турнир из-за дисквалификации шведского теннисиста Микаэля Имера, который был отстранен на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил.

Также в заявку вошли 11 российских теннисисток: Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Анастасия Потапова, Анна Блинкова, Анна Калинская, Мирра Андреева, Элина Аванесян, Камилла Рахимова, Анастасия Павлюченкова.

Заключительный в сезоне турнир «Большого шлема» US Open-2023 пройдет с 28 августа по 10 сентября в Нью-Йорке (США). На всех кортах — хардовое покрытие. В 2022 году победителем US Open стал испанец Карлос Алькарас.