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19 июля, 23:31

18 российских теннисистов вошли в заявку на US Open

Мария Гусева
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Даниил Медведев.
Фото AFP

Восемнадцать российских теннисистов вошли в заявку на US Open-2023, сообщает пресс-служба турнира.

У мужчин в заявку вошли Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Аслан Карацев, Павел Котов, Александр Шевченко. Шевченко был первым запасным и попал в заявку на турнир из-за дисквалификации шведского теннисиста Микаэля Имера, который был отстранен на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил.

Также в заявку вошли 11 российских теннисисток: Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Анастасия Потапова, Анна Блинкова, Анна Калинская, Мирра Андреева, Элина Аванесян, Камилла Рахимова, Анастасия Павлюченкова.

Заключительный в сезоне турнир «Большого шлема» US Open-2023 пройдет с 28 августа по 10 сентября в Нью-Йорке (США). На всех кортах — хардовое покрытие. В 2022 году победителем US Open стал испанец Карлос Алькарас.

Теннис
US Open
Александр Шевченко
Анастасия Павлюченкова
Анастасия Потапова
Андрей Рублев
Анна Блинкова
Анна Калинская
Аслан Карацев
Вероника Кудерметова
Даниил Медведев
Дарья Касаткина
Екатерина Александрова
Камилла Рахимова
Карен Хачанов
Людмила Самсонова
Мирра Андреева
Павел Котов
Роман Сафиуллин
Элина Аванесян
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