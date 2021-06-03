18-летняя украинка Костюк вышла в третий круг Roland Garros
13:50
Украинская теннисистка Марта Костюк во втором круге Открытого чемпионата Франции обыграла Чжэн Сайсай со счетом 6:3, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 37 минут. 18-летняя украинка сделала 3 эйса и совершила одну двойную ошибку, а также реализовала 4 брейк-пойнта из 6.
Костюк впервые вышла в третий круг Roland Garros — до этого лучшим ее достижением был первый круг в 2020 году.
В третьем круге Костюк встретится с победительницей матча Варвара Грачева (Россия) — Камила Джорджи (Италия).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Марта Костюк (Украина) — Чжэн Сайсай (Китай) — 6:3, 6:4
Каролина Мухова (Чехия, 18) — Варвара Лепченко (США, Q) — 6:3, 6:4
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