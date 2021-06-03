18-летняя украинка Костюк вышла в третий круг Roland Garros

Украинская теннисистка Марта Костюк во втором круге Открытого чемпионата Франции обыграла Чжэн Сайсай со счетом 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 37 минут. 18-летняя украинка сделала 3 эйса и совершила одну двойную ошибку, а также реализовала 4 брейк-пойнта из 6.

Костюк впервые вышла в третий круг Roland Garros — до этого лучшим ее достижением был первый круг в 2020 году.

В третьем круге Костюк встретится с победительницей матча Варвара Грачева (Россия) — Камила Джорджи (Италия).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Марта Костюк (Украина) — Чжэн Сайсай (Китай) — 6:3, 6:4

Каролина Мухова (Чехия, 18) — Варвара Лепченко (США, Q) — 6:3, 6:4