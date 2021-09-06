18-летний Алькарас стал самым молодым участником четвертьфинала US Open в истории турнира

Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в четвертьфинале US Open.

В четвертом круге 18-летний испанец обыграл немца Петера Гойовчика (5:7, 6:1, 5:7, 6:2, 6:0) и стал самым молодым участником четвертьфинала в истории турнира.

В июле 2021 года Алькарас впервые стал победителем турнира ATP в Умаге (Хорватия).

В четвертьфинале турнира Алькарас встретится с победителем матча Фрэнсис Тиафо (США) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).