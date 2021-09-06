18-летний Алькарас стал самым молодым участником четвертьфинала US Open в истории турнира
04:26
Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в четвертьфинале US Open.
В четвертом круге 18-летний испанец обыграл немца Петера Гойовчика (5:7, 6:1, 5:7, 6:2, 6:0) и стал самым молодым участником четвертьфинала в истории турнира.
В июле 2021 года Алькарас впервые стал победителем турнира ATP в Умаге (Хорватия).
В четвертьфинале турнира Алькарас встретится с победителем матча Фрэнсис Тиафо (США) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).
? CARLOS ALCARAZ ? pic.twitter.com/LI851kR5Al— US Open Tennis (@usopen) September 6, 2021
Читайте также
4
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю