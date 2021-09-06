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18-летний Алькарас обыграл Гойовчика и вышел в четвертьфинал US Open

03:42
Карлос Алькарас. Фото AFP
Карлос Алькарас. Фото AFP
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Испанский теннисист Карлос Алькарас в четвертом круге US Open обыграл немца Петера Гойовчика со счетом 5:7, 6:1, 5:7, 6:2, 6:0.

Встреча продолжалась 3 часа 26 минут. Испанец сделал 7 эйсов и 4 двойные ошибки, а также реализовал 13 брейк-пойнтов из 26.

В четвертьфинале турнира 18-летний Алькарас встретится с победителем матча Фрэнсис Тиафо (США) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

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Сергей Разин все материалы автора

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