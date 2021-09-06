18-летний Алькарас обыграл Гойовчика и вышел в четвертьфинал US Open

Испанский теннисист Карлос Алькарас в четвертом круге US Open обыграл немца Петера Гойовчика со счетом 5:7, 6:1, 5:7, 6:2, 6:0.

Встреча продолжалась 3 часа 26 минут. Испанец сделал 7 эйсов и 4 двойные ошибки, а также реализовал 13 брейк-пойнтов из 26.

В четвертьфинале турнира 18-летний Алькарас встретится с победителем матча Фрэнсис Тиафо (США) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).