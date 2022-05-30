Дмитриева о российском четвертьфинале на «Ролан Гаррос»: «Жалко, что встретятся друг с другом»

18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала предстоящий российский четвертьфинал, где встретятся Вероника Кудерметова и Дарья Касаткина.

«Жалко, что встретятся друг с другом. Конечно, можно говорить, что это хорошо, что одна российская теннисистка будет в полуфинале — это гарантия. Но жалко, потому что и та и другая находятся в очень хорошей форме. Боюсь сглазить и не буду спешить, но Касаткина возвращается к тому состоянию, в котором мы ее потеряли лет 5 назад, когда уже казалось, что она вот-вот и будет одной из сильнейших. Кудерметова давно хорошо играет, но ей не хватало уверенности в том, что она может. Может быть, этот турнир придаст ей дополнительную уверенность. В принципе, она в хорошей форме, отличный парный игрок», — сказала Дмитриева корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Российская теннисистка Вероника Кудерметова впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема», обыграв в четвертом круге «Ролан Гаррос» экс-седьмую ракетку мира Мэдисон Киз (1:6, 6:3, 6:1).

За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» Кудерметова будет бороться с Дарьей Касаткиной.