14:22 | Теннис — "Большой шлем"

17-летняя Анисимова победила Халеп и вышла в полуфинал Roland Garros

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Представительница США Аманда Анисимова вышла в полуфинал Roland Garros. В 1/4 финала 51-я ракетка мира победила третью "сеяную" Симону Халеп - 6:2, 6:4. 

Соперницей Анисимовой станет восьмая ракетка турнира австралийка Эшли Барти, также в двух сетах победившая Мэдисон Кис из США. 

В другом полуфинале встретятся британка Джоанна Конта и чешка Маркета Вондроушова.

Париж (Франция) 

Турнир "Большого шлема" Roland Garros 

Общий призовой фонд 42 661 000 евро 

Открытые корты, грунт 

Женщины 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Аманда Анисимова (США) - Симона Халеп (Румыния, 3) - 6:2, 6:4

Эшли Барти (Австралия, 8) - Мэдисон Кис (США, 14) - 6:3, 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2019/11/

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