17-летняя Анисимова победила Халеп и вышла в полуфинал Roland Garros

Представительница США Аманда Анисимова вышла в полуфинал Roland Garros. В 1/4 финала 51-я ракетка мира победила третью "сеяную" Симону Халеп - 6:2, 6:4.

Соперницей Анисимовой станет восьмая ракетка турнира австралийка Эшли Барти, также в двух сетах победившая Мэдисон Кис из США.

В другом полуфинале встретятся британка Джоанна Конта и чешка Маркета Вондроушова.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 42 661 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Аманда Анисимова (США) - Симона Халеп (Румыния, 3) - 6:2, 6:4

Эшли Барти (Австралия, 8) - Мэдисон Кис (США, 14) - 6:3, 7:5