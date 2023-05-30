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Сегодня, 13:03

16-летняя Андреева одержала победу на старте «Ролан Гаррос»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Мирра Андреева.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла американку Элисон Риск в первом круге «Ролан Гаррос».

Матч завершился со счетом 6:2, 6:1. Девушки провели на корте 56 минут.

143-я ракетка мира Андреева 1 раз подала на вылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 6. На счету 85-й ракетки мира Риск 1 эйс, 1 двойная и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

16-летняя россиянка во втором круге турнира «Большого шлема» сыграет с победительницей матча Ангелина Калинина (Украина) — Диан Парри (Франция).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Мирра Андреева (Россия, Q) — Элисон Риске (США) — 6:2, 6:1

Ребекка Петерсон (Швеция) — Фиона Ферро (Франция, Q) — 6:2, 6:0

Теннис
Roland Garros
Мирра Андреева
35
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