16-летний теннисист заканчивал финал юниорского Australian Open с судорогой. Он не смог прийти на награждение
Американский теннисист Бруно Кузухара в финале юниорского Australian Open обыграл чеха Якуба Меншика со счетом 7:6 (7:4), 6:7 (6:8), 7:5.
Встреча продолжалась 3 часа 45 минут. 16-летний чешский теннисист заканчивал матч с судорогой в ногах и с трудом вставал с корта. После окончания финала Меншику потребовалась помощь медиков, которые принесли ивалидное кресло. Чех не смог прийти на церемонию награждения.
Appreciating the efforts of Jakub Mensik, who could not attend the trophy ceremony. #AusOpen pic.twitter.com/zIDt2VDlaE— Tennis GIFs ?? (@tennis_gifs) January 29, 2022
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