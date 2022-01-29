Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 10:50

16-летний теннисист заканчивал финал юниорского Australian Open с судорогой. Он не смог прийти на награждение

Сергей Разин
корреспондент

Американский теннисист Бруно Кузухара в финале юниорского Australian Open обыграл чеха Якуба Меншика со счетом 7:6 (7:4), 6:7 (6:8), 7:5.

Встреча продолжалась 3 часа 45 минут. 16-летний чешский теннисист заканчивал матч с судорогой в ногах и с трудом вставал с корта. После окончания финала Меншику потребовалась помощь медиков, которые принесли ивалидное кресло. Чех не смог прийти на церемонию награждения.

Australian Open
2
0
Читайте также
Что получат российские герои Олимпиады: 15 миллионов призовых, машина, орден и вечный титул
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Американец Кузухара стал победителем юниорского Australian Open. Финал длился почти 4 часа

«Молодец, что настучал на папу Циципаса». Что иностранцы пишут Медведеву после скандала на Australian Open
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости