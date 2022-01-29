16-летний теннисист заканчивал финал юниорского Australian Open с судорогой. Он не смог прийти на награждение

Американский теннисист Бруно Кузухара в финале юниорского Australian Open обыграл чеха Якуба Меншика со счетом 7:6 (7:4), 6:7 (6:8), 7:5.

Встреча продолжалась 3 часа 45 минут. 16-летний чешский теннисист заканчивал матч с судорогой в ногах и с трудом вставал с корта. После окончания финала Меншику потребовалась помощь медиков, которые принесли ивалидное кресло. Чех не смог прийти на церемонию награждения.