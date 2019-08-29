16 эйсов помогли Медведеву одолеть Дельена и выйти в третий круг US Open

Россиянин Даниил Медведев вышел в третий круг турнира «Большого шлема» US Open. В матче второго раунда он обыграл боливийца Уго Дельена — 6:3, 7:5, 5:7, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 45 минут. На счету россиянина 16 эйсов и 5 двойных ошибок.

В следующем круге Медведев сыграет с победителем пары Фелисиано Лопес (Испания) — Йошихито Нишиока (Япония).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 5) — Уго Дельен (Боливия) — 6:3, 7:5, 5:7, 6:3