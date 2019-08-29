16 эйсов помогли Медведеву одолеть Дельена и выйти в третий круг US Open
29 августа 2019, 23:05
Россиянин Даниил Медведев вышел в третий круг турнира «Большого шлема» US Open. В матче второго раунда он обыграл боливийца Уго Дельена — 6:3, 7:5, 5:7, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 45 минут. На счету россиянина 16 эйсов и 5 двойных ошибок.
В следующем круге Медведев сыграет с победителем пары Фелисиано Лопес (Испания) — Йошихито Нишиока (Япония).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 238 700 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Даниил Медведев (Россия, 5) — Уго Дельен (Боливия) — 6:3, 7:5, 5:7, 6:3
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