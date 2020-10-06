131-я ракетка мира обыграла Свитолину в четвертьфинале Roland Garros
15:47
Аргентинская теннисистка украинского происхождения Надя Подорошка в 1/4 финала Roland Garros в двух сетах обыграла третью сеяную на турнире Элину Свитолину — 6:2, 6:4. Матч длился час и 20 минут.
Следующей соперницей 131-го номера рейтинга WTA Подорошки станет победительница пары Ига Святек (Польша) — Мартина Тревизан (Италия).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Надя Подорошка (Аргентина, Q) — Элина Свитолина (Украина, 3) — 6:2, 6:4
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