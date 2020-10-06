131-я ракетка мира обыграла Свитолину в четвертьфинале Roland Garros

Аргентинская теннисистка украинского происхождения Надя Подорошка в 1/4 финала Roland Garros в двух сетах обыграла третью сеяную на турнире Элину Свитолину — 6:2, 6:4. Матч длился час и 20 минут.

Следующей соперницей 131-го номера рейтинга WTA Подорошки станет победительница пары Ига Святек (Польша) — Мартина Тревизан (Италия).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Надя Подорошка (Аргентина, Q) — Элина Свитолина (Украина, 3) — 6:2, 6:4