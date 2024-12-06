12 россиянок вошли в список женской сетки Australian Open-2025

Стал известен заявочный лист женской сетки Australian Open-2025.

В список вошли 12 россиянок: Дарья Касаткина, Диана Шнайдер, Анна Калинская, Мирра Андреева, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Анастасия Павлюченко, Анастасия Потапова, Камилла Рахимова, Анна Блинкова, Вероника Кудерметова и Эрика Андреева.

Australian Open пройдет с 12 по 26 января 2025 года. Два года подряд победительницей турнира становилась белоруска Арина Соболенко.