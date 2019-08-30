Американская теннисистка Тэйлор Таунсенд прокомментировала победу над четвертой «сеяной» Симоной Халеп во втором круге US Open. 116-я ракетка мира взяла верх в трех сетах — 2:6, 6:3, 7:6 (7:4).

— Для меня это многое значит. Я прошла большой путь, — цитирует BBC Таунсенд. — У меня был матчбол с Кики Бертенс на Уимблдоне, я была близка к победе в некоторых других матчах, но не могла преодолеть барьер.

Этот матч добавил мне уверенности. Когда я играла с Халеп раньше, я старалась не проиграть. Сегодня я играла, чтобы победить. Я сказала себе, что это мой шанс. Мне было нечего терять.