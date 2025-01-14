112-я ракетка мира Фонсека прокомментировал победу над Рублевым

Бразильский теннисист Жоау Фонсека рассказал о том, что чувствовал во время матча первого круга Australian Open с 9-й ракеткой мира Андреем Рублевым.

Бразилец победил в трех сетах — 7:6 (6:1), 6:3, 7:6 (7:5).

«Я просто наслаждался моментом. Это потрясающая площадка. Я впервые играю на огромном стадионе. Я очень хочу поблагодарить эту потрясающую публику. Здесь было много бразильцев, которые болели за меня», — сказал теннисист пресс-службе Australian Open.

Во втором круге 18-летний бразилец, занимающий 112-е место в рейтинге ATP, сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего.