Радукану о защите титула на US Open: «Мне будет нелегко, но я на 100 процентов готова начать все сначала»

10-я ракетка мира Эмма Радукану высказалась о предстоящей защите титула на US Open-2022.

«Что бы я ни говорила, у меня, наверное, и правда были определенные ожидания, возможно, немного завышенные. И сейчас я искренне это принимаю. Да, мне вряд ли будет легко, но, если честно, я на 100 процентов готова начать все сначала. Если мой рейтинг упадет до 1000-й или вроде того, мне все равно.

Думаю, сейчас я мудрее, чем после US Open и в начале этого года. Теперь как чемпионка US Open я знаю, что так или иначе пробьюсь обратно. Возможно, это займет время, но я это принимаю и с нетерпением жду, каким бы ни был этот путь», — приводит слова Радукану Eurosport.

19-летняя Радукану выиграла Открытый чемпионат США 2021. Она единственная в мире тенниса, которая смогла выйти в финал и выиграть турнир «Большого шлема» в одиночном разряде, начав его с квалификации. Также на счету британской спорсменки одна победа на турнире WTA.

US Open-2022 пройдет с 29 августа по 11 сентября.