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Россиянки — в финале главного командного турнира в теннисе. Такого не было шесть лет

Олег Шамонаев
Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
Сегодня, 21:00
Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова. Фото AFP
Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова. Фото AFP
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В полуфинале Кубка Билли Джин Кинг наши девушки одолели американок.

Кубок Билли Джин Кинг. Полуфинал
Россия — США — 2:1
Анастасия Павлюченкова — Даниэль Коллинз — 7:6 (11:9), 6:7 (2:7), 2:6
Людмила Самсонова — Слоан Стивенс — 1:6, 6:4, 6:3
Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова — Шелби Роджерс/Коко Вандевеге — 6:3, 6:3

Дебютантка сборной России Людмила Самсонова, которая всего три года назад выступала за Италию, стала главной героиней полуфинального матча Кубка Билли Джин Кинг, в котором наша команда одолела сборную США. Самсонова не только огорчила второго номера соперниц Слоан Стивенс в одиночном поединке, но и великолепно выступила в паре, добившись успеха вместе с Вероникой Кудерметовой. Это уже третий успех данного супердуэта на нынешнем турнире, еще совсем недавно известном как Кубок федерации. В финале россиянок ждет победитель полуфинала, в котором играют Австралия и Швейцария.

Публикация от Billie Jean King Cup (@billiejeankingcup)

Людмила Самсонова. Открытие турнира в Берлине. Россиянка Самсонова раньше играла за Италию. Как мы переманили молодой талант?

Самсонова как джокер

Переименование, увы, пока не спасает главный женский командный турнир. Составы сборных финального этапа Кубка Билли Джин Кинг сложно читать без слез. Понятно, что в мире бушует ковид и даже «Большие шлемы» не всегда в состоянии заполучить всех звезд. Но лидер американок Даниэль Коллинз — это пятая ракетка США (30-я в мире), а второй номер Слоан Стивенс — лишь 11-я в своей стране и 63-я в мире. Суммарный рейтинг девушек из нашей заявки, наверное, тоже мог быть получше. Хотя олимпийская Анастасия Павлюченкова, вне сомнений, заслужила место в сборной при любом раскладе. Как и Вероника Кудерметова — одна из самых успешных парниц нынешнего сезона.

Вызов в нашу команду Людмилы Самсоновой накануне финального турнира казался жестом отчаяния. Да, экс-итальянка из Мончегорска в нынешнем сезоне оформила свой первый титул WTA, но казалось, что у нас сейчас есть девушки и поопытнее, и посильнее. До полуфинала Самсонова не провела на Кубке Билли Джин Кинг ни одного одиночного поединка. Однако сейчас, как в золотые времена сборной России, вроде бы не самое логичное кадровое решение принесло успех. Людмила, со свистом уступив Стивенс первый сет, потом поймала свою игру и просто вынесла многоопытную соперницу во второй и третьей партиях.

После этого сенсационного успеха показалось, что путевка в финал у россиянок в кармане. Павлюченкова очень уверенно выглядела в Праге на групповой стадии и была абсолютным фаворитом в поединке против Коллинз. И победа Анастасия в затяжном тай-брейке в первой партии вроде бы окончательно расставила все точки над i. Но потом был еще один тай-брейк, и на нем наш лидер неожиданно дрогнула. Так что в паре пришлось начинать все сначала. И здесь опять героически проявила себя Самсонова, которая в последний момент заменила изначально заявленную Дарью Касаткину. Наш дуэт был безупречен, позволив нашей сборной пробиться в финал впервые за шесть лет. Шелби Роджерс и Коко Вандевеге были повержены всего за 73 минуты.

Повторить успех 2008-го

«Трудно выразить словами, что я сейчас чувствую... Сегодня один из самых волнующих и важных дней в моей жизни! Мы в финале Кубка BJK! Я счастлива!» — написала Людмила Самсонова в Twitter после триумфа в полуфинале.

Прошлое появление наших девушек в титульном поединке FedCup тоже случилось в Праге в 2015-м и запомнилось очень редким выступлением за нашу сборную Марии Шараповой (компанию ей, кстати, составляла все та же Анастасия Павлюченкова). Но тогда соперницы россиянок — чешки — вырвали победу в последнем парном поединке. После этого были несколько печальных лет, когда некогда грозная сборная России оказалась вне элитного дивизиона. Но смена поколений наконец завершилась, и сейчас на счету нашей команды уже семь побед подряд.

Что касается завоевания Кубка федерации, то в последний раз такое случалось в 2008-м, когда в финале удалось сломить сопротивление испанок. Чемпионками тогда стали Светлана Кузнецова, Вера Звонарева, Екатерина Макарова и Елена Веснина.

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Олег Шамонаев все материалы автора
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