В полуфинале Кубка Билли Джин Кинг наши девушки одолели американок.

Кубок Билли Джин Кинг. Полуфинал

Россия — США — 2:1

Анастасия Павлюченкова — Даниэль Коллинз — 7:6 (11:9), 6:7 (2:7), 2:6

Людмила Самсонова — Слоан Стивенс — 1:6, 6:4, 6:3

Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова — Шелби Роджерс/Коко Вандевеге — 6:3, 6:3

Дебютантка сборной России Людмила Самсонова, которая всего три года назад выступала за Италию, стала главной героиней полуфинального матча Кубка Билли Джин Кинг, в котором наша команда одолела сборную США. Самсонова не только огорчила второго номера соперниц Слоан Стивенс в одиночном поединке, но и великолепно выступила в паре, добившись успеха вместе с Вероникой Кудерметовой. Это уже третий успех данного супердуэта на нынешнем турнире, еще совсем недавно известном как Кубок федерации. В финале россиянок ждет победитель полуфинала, в котором играют Австралия и Швейцария.

Самсонова как джокер

Переименование, увы, пока не спасает главный женский командный турнир. Составы сборных финального этапа Кубка Билли Джин Кинг сложно читать без слез. Понятно, что в мире бушует ковид и даже «Большие шлемы» не всегда в состоянии заполучить всех звезд. Но лидер американок Даниэль Коллинз — это пятая ракетка США (30-я в мире), а второй номер Слоан Стивенс — лишь 11-я в своей стране и 63-я в мире. Суммарный рейтинг девушек из нашей заявки, наверное, тоже мог быть получше. Хотя олимпийская Анастасия Павлюченкова, вне сомнений, заслужила место в сборной при любом раскладе. Как и Вероника Кудерметова — одна из самых успешных парниц нынешнего сезона.

Вызов в нашу команду Людмилы Самсоновой накануне финального турнира казался жестом отчаяния. Да, экс-итальянка из Мончегорска в нынешнем сезоне оформила свой первый титул WTA, но казалось, что у нас сейчас есть девушки и поопытнее, и посильнее. До полуфинала Самсонова не провела на Кубке Билли Джин Кинг ни одного одиночного поединка. Однако сейчас, как в золотые времена сборной России, вроде бы не самое логичное кадровое решение принесло успех. Людмила, со свистом уступив Стивенс первый сет, потом поймала свою игру и просто вынесла многоопытную соперницу во второй и третьей партиях.

После этого сенсационного успеха показалось, что путевка в финал у россиянок в кармане. Павлюченкова очень уверенно выглядела в Праге на групповой стадии и была абсолютным фаворитом в поединке против Коллинз. И победа Анастасия в затяжном тай-брейке в первой партии вроде бы окончательно расставила все точки над i. Но потом был еще один тай-брейк, и на нем наш лидер неожиданно дрогнула. Так что в паре пришлось начинать все сначала. И здесь опять героически проявила себя Самсонова, которая в последний момент заменила изначально заявленную Дарью Касаткину. Наш дуэт был безупречен, позволив нашей сборной пробиться в финал впервые за шесть лет. Шелби Роджерс и Коко Вандевеге были повержены всего за 73 минуты.

Повторить успех 2008-го

«Трудно выразить словами, что я сейчас чувствую... Сегодня один из самых волнующих и важных дней в моей жизни! Мы в финале Кубка BJK! Я счастлива!» — написала Людмила Самсонова в Twitter после триумфа в полуфинале.

Прошлое появление наших девушек в титульном поединке FedCup тоже случилось в Праге в 2015-м и запомнилось очень редким выступлением за нашу сборную Марии Шараповой (компанию ей, кстати, составляла все та же Анастасия Павлюченкова). Но тогда соперницы россиянок — чешки — вырвали победу в последнем парном поединке. После этого были несколько печальных лет, когда некогда грозная сборная России оказалась вне элитного дивизиона. Но смена поколений наконец завершилась, и сейчас на счету нашей команды уже семь побед подряд.

Что касается завоевания Кубка федерации, то в последний раз такое случалось в 2008-м, когда в финале удалось сломить сопротивление испанок. Чемпионками тогда стали Светлана Кузнецова, Вера Звонарева, Екатерина Макарова и Елена Веснина.