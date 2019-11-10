Томлянович обыграла Пармантье и сравняла счет в финале Кубка Федерации
10:53
Австралийка Айла Томлянович обыграла француженку Полин Пармантье (6:4, 7:5) в рамках финала Кубка Федерации. Общий счет финального матча стал равным — 2:2.
Игра продолжалась один час и 32 минуты. Таким образом, победителя финала определит парный матч Эшли Барти/Саманта Стосур — Каролин Гарсия Кристина Младенович.
Кубок Федерации. Мировая группа
Финал
Австралия — Франция — 2:2
Айла Томлянович — Полин Пармантье — 6:4, 7:5
Эшли Барти — Кристина Младенович — 6:2, 4:6, 6:7
Суббота
Эшли Барти — Каролин Гарсия — 6:0, 6:0
Айла Томлянович — Кристина Младенович — 1:6, 1:6
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