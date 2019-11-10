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Томлянович обыграла Пармантье и сравняла счет в финале Кубка Федерации

10:53

Австралийка Айла Томлянович обыграла француженку Полин Пармантье (6:4, 7:5) в рамках финала Кубка Федерации. Общий счет финального матча стал равным — 2:2.

Игра продолжалась один час и 32 минуты. Таким образом, победителя финала определит парный матч Эшли Барти/Саманта Стосур — Каролин Гарсия Кристина Младенович.

Кубок Федерации. Мировая группа

Финал

Австралия — Франция — 2:2

Айла Томлянович — Полин Пармантье — 6:4, 7:5

Эшли Барти — Кристина Младенович — 6:2, 4:6, 6:7

Суббота

Эшли Барти — Каролин Гарсия — 6:0, 6:0

Айла Томлянович — Кристина Младенович — 1:6, 1:6

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