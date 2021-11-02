Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал досрочную победу женской сборной России над Канадой на групповом этапе Кубка Билли Джин Кинг.

«По тому составу, которым мы выступаем, должны выходить из группы. По качеству игры мы лучше канадок, выступающих не в оптимальном составе. Удалось проявить свои сильные стороны, — сказал Тарпищев ТАСС. — Теперь задача — выйти в полуфинал, а там будем смотреть, кто будет соперником, и бороться».

Во вторник женская сборная России благодаря победе Анастасии Павлюченковой над канадкой Ребеккой Марино (6:4, 4:6, 6:2) досрочно выиграла в противостоянии с национальной командой Канады.

Позднее в парной игре Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова встретятся с Габриэлой Дабровски и Марино. 3 ноября россиянки сыграют со сборной Франции.