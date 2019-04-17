Татьяна Гарбин: "Матч с Россией будет трудным. У России хорошая команда"

Капитан сборной Италии Татьяна Гарбин рассказала о взаимоотношениях с лидером итальянского женского тенниса Камиллой Джорджи. В прошлом у теннисистки возникали разногласия с национальной федерацией. Она не играла за команду три сезона, и на нее даже накладывали дисквалификацию на несколько месяцев.

– Камилла Джорджи прилетает сегодня. У нас с ней хорошие отношения, и большая честь иметь в команде такого игрока. Все девушки в команде любят Камиллу.

Мы знаем, что матч с Россией будет трудным. У России хорошая команда. И Касаткина, и Павлюченкова, и Потапова хорошо играют и обладают богатым опытом. Они знают, как играть в Кубке федерации.

У нас же молодые игроки, и я надеюсь, что мы сможем как следует подготовиться к матчу. Мы будем бороться до конца. Надеюсь, это будет великолепное противостояние, – сказала Гарбин.