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Тарпищев объяснил замену Касаткиной на Самсонову в паре на Кубке Билли Джин Кинг

21:15
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, почему Дарья Касаткина была заменена в паре на Людмилу Самсонову.

«Причиной замены Касаткиной на Самсонову является положительная баланс встреч против соперниц, с одной стороны. С другой стороны, в командных соревнованиях, что очень важно, Самсонова в парных комбинациях приобретала уверенность. Думаю, Людмила была поставлена в пару и неожиданно для их соперниц. Если все вместе взять, то, думаю, это было правильное решение», — сказал Тарпищев «СЭ».

Исход противостояния решался в парной встрече. Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова победили американок в двух сетах — 6:3, 6:3.

В решающем матче сборная России встретится с победителем противостояния между командами Австралии и Швейцарии.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора
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