Тарпищев надеется, что в финале Кубка Билли Джин Кинг Россия сыграет с Австралией

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал выход женской сборной России в финал Кубка Билли Джин Кинг.

«Личный счет Самсоновой против Стивенс был 2-0, поэтому ее и поставили на одиночку. Доверие она оправдала, хоть первый сет сложился неудачно. Павлюченкова в принципе играла для себя хорошо. Единственное, что во втором сете надо было таскать американку, а самой отдыхать, то есть не бороться за вторую партию. Если бы она вариативно сыграла и заставила ее играть в разных точках, то, даже проиграв второй сет, в третьем она легко выиграла бы», — сказал Тарпищев «СЭ».

Тарпищев похвалил наших девушек за то, что они бились за каждое очко и играли до конца. Также он добавил, что наша пара была объективно сильнее.

«Какой финал будет интереснее смотреть? Здесь вопрос усталости. Чем дольше будут играться соперницы, тем лучше будет для нас. Потому что Павлюченковой еще надо восстанавливаться. Наиболее опасными были бы чешки, если они бы прошли, а здесь можно со всеми играть. Естественно, что если говорить об одиночке, то Бенчич выглядит посильнее. С этой точки зрения австралийки будут получше», — добавил Тарпищев.

Исход противостояния решался в парной встрече. Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова победили американок в двух сетах — 6:3, 6:3.

В решающем матче сборная России встретится с победителем противостояния между командами Австралии и Швейцарии.