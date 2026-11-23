Таиланд впервые вышел в квалификацию Кубка Билли Джин Кинг после победы над Швейцарией

Женская сборная Таиланда победила Швейцарию в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг — 3-1 и впервые в своей истории вышла в квалификационный раунд соревнований. Матчи состоялись 21-22 ноября на харде в Нонтхабури (Таиланд).

После первого дня хозяйки вели 2-0. Решающую третью победу принесли Тхасапорн Накло и Пеангтарн Плипуеч. В парном матче они обыграли Наиму Карамоко и Симону Вальтерт — 3:6, 7:6 (9:7), 6:3. В дальнейшем швейцарки сократили отставание в счете противостояния, но изменить результат уже не могли.

Сборная Швейцарии выигрывала Кубок Билли Джин Кинг в 2022 году. Для Таиланда этот плей-офф был первым в истории — право участвовать в нем команда получила после повышения из первой группы азиатско-океанийской зоны. В квалификации 2027 года эта сборная сыграет впервые.