Симона Халеп: "Я всегда буду играть за свою страну всем сердцем"

Румынская теннисистка Симона Халеп поделилась впечатлениями накануне матчей Кубка Федерации. Сборная Румынии сыграет с действующими победительницами турнира - командой Чехии.

- Мы уже второй раз подряд встречаемся с Чехией в матчах Мировой группы, и эта игра обещает быть тяжелой, - приводит пресс-служба турнира слова Халеп. - Чешки - чемпионки соревнований, при этом они очень опытные. Но у Румынии сильная команда, и я рада, что играю вместе с подругами. Мне нравится, что в нашей сборной нет лидера – все равны. Надеюсь, я смогу выиграть свои матчи и внести вклад в общую победу. Я каждый раз наслаждаюсь атмосферой в нашей национальной команде – она действительно очень хороша. Я всегда буду играть за свою страну всем сердцем.