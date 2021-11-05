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Швейцария повела в счете в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг против Австралии

21:44

Сборная Швейцарии вышла вперед в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг против Австралии. В первом одиночном матче Жиль Тайхманн в двух сетах победила Сторм Сандерс в двух сетах.

Напомним, что ранее в финал вышла сборная России.

Чехия

Кубок Билли Джин Кинг. Финальный турнир. Плей-офф

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Австралия — Швейцария — 0:1

Сторм Сандерс — Жиль Тайхманн — 0:6, 3:6

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Иван Шитик все материалы автора
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