Швейцария повела в счете в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг против Австралии

Сборная Швейцарии вышла вперед в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг против Австралии. В первом одиночном матче Жиль Тайхманн в двух сетах победила Сторм Сандерс в двух сетах.

Напомним, что ранее в финал вышла сборная России.

Чехия

Кубок Билли Джин Кинг. Финальный турнир. Плей-офф

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Австралия — Швейцария — 0:1

Сторм Сандерс — Жиль Тайхманн — 0:6, 3:6