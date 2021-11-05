Швейцария повела в счете в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг против Австралии
21:44
Сборная Швейцарии вышла вперед в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг против Австралии. В первом одиночном матче Жиль Тайхманн в двух сетах победила Сторм Сандерс в двух сетах.
Напомним, что ранее в финал вышла сборная России.
Чехия
Кубок Билли Джин Кинг. Финальный турнир. Плей-офф
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Австралия — Швейцария — 0:1
Сторм Сандерс — Жиль Тайхманн — 0:6, 3:6
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