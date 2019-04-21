19:07 | Теннис — Кубок федерации

Шамиль Тарпищев: "Сборная России победила уверенно и по делу"

0
Обсудить

Президент ФТР Шамиль Тарпищев прокомментировал победу сборной России над Италией в Кубке федерации. Россиянки одержали четыре победы в четырех играх и оформили выход во вторую Мировую группу.

- Сборная победила уверенно и по делу, - цитирует ТАСС Тарпищева. - Не было видно, за счет чего итальянки могли бы добиться успеха. Только если бы наши сами "начудили", проиграли бы сами себе. Павлюченкова классом сильнее соперниц и это доказала. Потапова неуверенно начала свой матч, но быстро перестроилось и довела игру до победы.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6359350

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ