Шамиль Тарпищев: «Румынки не ожидали, что проиграют парную встречу»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил, что победа российских теннисисток в парном матче встречи Кубка Федерации в Румынии оказалась неожиданной для соперника. По его словам, он будет пытаться собрать сильнейший состав на финальную часть розыгрыша Кубка Федерации.

-Если говорить о решающей парной встрече, то после того, как наши девочки сумели отыграться со счета 0:2 в первой партии, соперницы впали в панику, — цитирует «РИА Новости» Тарпищева. — И так себя уже больше и не нашли. Победа была достигнута благодаря разумным действиям наших теннисисток. Получилось так, что пара оказалась ключевой. Но соперник никак не ожидал, что проиграет нам пару. Тем более, что эта румынская пара наигрывалась до матча Кубка Федерации.

Ждем жеребьевку. Нам надо собрать сильнейший состав. У нас молодежи много, но мы, конечно, будем пытаться собрать сильнейший состав. При хорошем стечении обстоятельств мы можем как минимум из группы выходить.