Серена Уильямс впервые проиграла одиночный матч на Кубке Федерации

Американская теннисистка Серена Уильямс впервые в карьере уступила в одиночном матче на Кубке Федерации.

Американку обыграла представительница Латвии Анастасия Севастова — 7:6 (7:5), 3:6, 7:6 (7:4). До этого с 1999 года Серена провела 14 одиночных матчей на турнире и во всех победила.

В рамках матча США — Латвия Уильямс также обыграла Елену Остапенко (7:6 (7:4), 7:6 (7:3)). Американки одержали итоговую победу со счетом 3:2 и пробились в финальную стадию турнира.

В финальной стадии сыграют Австралия, Белоруссия, Бельгия, Чехия, Франция, Германия, Венгрия, Россия, Словакия, Испания, Швейцария и США.

Турнир пройдет 14-19 апреля в Будапеште (Венгрия) на грунтовом покрытии