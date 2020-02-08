Серена Уильямс обыграла Остапенко в квалификации Кубка Федерации

Американская теннисистка Серена Уильямс в матче квалификационного раунда Кубка Федерации обыграла латышку Елену Остапенко со счетом 7:6, 7:6.

Встреча длилась 1 час 46 минут. Уильямс сделала 5 эйсов и 5 двойных ошибок, а также взяла 2 из 4 брейк-пойнта.

В первом матче София Кенин обыграла Анастасию Севастову со счетом 6:2, 6:2.

Кубок Федерации. Квалификационный раунд

Одиночный разряд

Квалификация

США — Латвия

Серена Уильямс — Елена Остапенко — 7:6 (7:4), 7:6 (7:3)