Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    Кубок федерации

Серена Уильямс обыграла Остапенко в квалификации Кубка Федерации

10:15
Теги:

Американская теннисистка Серена Уильямс в матче квалификационного раунда Кубка Федерации обыграла латышку Елену Остапенко со счетом 7:6, 7:6.

Встреча длилась 1 час 46 минут. Уильямс сделала 5 эйсов и 5 двойных ошибок, а также взяла 2 из 4 брейк-пойнта.

В первом матче София Кенин обыграла Анастасию Севастову со счетом 6:2, 6:2.

Кубок Федерации. Квалификационный раунд
Одиночный разряд
Квалификация
США — Латвия
Серена Уильямс — Елена Остапенко — 7:6 (7:4), 7:6 (7:3)

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир