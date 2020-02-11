Россия в финале Кубка федерации сыграет с Венгрией и Францией

Состоялась жеребьевка финального раунда Кубка федерации-2020. Сборная России попала в группу A с Венгрией и Францией.

Полностью состав групп выглядит следующим образом:

Группа A: Россия, Венгрия, Франция.

Группа B: Австралия, Белоруссия, Бельгия.

Группа C: Испания, Словакия, США.

Группа D: Германия, Чехия, Швейцария.

Финал Кубка федерации пройдет с 14 по 19 апреля в Венгрии. Победители групп пройдут в полуфинал.