Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    Кубок федерации

Россия в финале Кубка федерации сыграет с Венгрией и Францией

21:49

Состоялась жеребьевка финального раунда Кубка федерации-2020. Сборная России попала в группу A с Венгрией и Францией.

Полностью состав групп выглядит следующим образом:

Группа A: Россия, Венгрия, Франция.

Группа B: Австралия, Белоруссия, Бельгия.

Группа C: Испания, Словакия, США.

Группа D: Германия, Чехия, Швейцария.

Финал Кубка федерации пройдет с 14 по 19 апреля в Венгрии. Победители групп пройдут в полуфинал.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир