Россия сыграет со Швейцарией в финале Кубка Билли Джин Кинг

Сборная Швейцарии вышла в финале Кубка Билли Джин Кинг. Швейцарки выиграли и второй матч в одиночном разряде: Белинда Бенчич в двух сетах переиграла Айлу Томлянович.

Теперь в финале Швейцария сыграет с командой России.

Чехия

Кубок Билли Джин Кинг. Финальный турнир. Плей-офф

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Австралия — Швейцария — 0:2

Айла Томлянович — Белинда Бенчич — 3:6, 2:6