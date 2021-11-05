Россия сыграет со Швейцарией в финале Кубка Билли Джин Кинг
23:22
Сборная Швейцарии вышла в финале Кубка Билли Джин Кинг. Швейцарки выиграли и второй матч в одиночном разряде: Белинда Бенчич в двух сетах переиграла Айлу Томлянович.
Теперь в финале Швейцария сыграет с командой России.
Чехия
Кубок Билли Джин Кинг. Финальный турнир. Плей-офф
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Австралия — Швейцария — 0:2
Айла Томлянович — Белинда Бенчич — 3:6, 2:6
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