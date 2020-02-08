Россия повела в матче Кубка федерации против Румынии
17:34
Россиянка Екатерина Александрова победила румынку Ану Богдан в третьей встрече квалификационного матча Кубка федерации — 7:5, 3:6, 7:5.
Соревнования проходят в румынском Клуж-Напоке.
Сборная России повела со счетом 2-1 в матче против Румынии.
Позднее в субботу Кудерметова сыграет с Рузе, в парном разряде Анна Блинкова и Анна Калинская встретятся с Ириной Барой и Йоаной Олару.
Кубок Федерации
Квалификационный раунд
Одиночный разряд
Квалификация
Румыния — Россия — 1:2
Ана Богдан — Екатерина Александрова — 5:7, 6:3, 5:7
Пятница
Ана Богдан — Вероника Кудерметова — 6:3, 6:7 (5:7), 6:1
Елена-Габриэла Русе — Екатерина Александрова — 1:6, 4:6
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