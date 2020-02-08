Россия повела в матче Кубка федерации против Румынии

Россиянка Екатерина Александрова победила румынку Ану Богдан в третьей встрече квалификационного матча Кубка федерации — 7:5, 3:6, 7:5.

Соревнования проходят в румынском Клуж-Напоке.

Сборная России повела со счетом 2-1 в матче против Румынии.

Позднее в субботу Кудерметова сыграет с Рузе, в парном разряде Анна Блинкова и Анна Калинская встретятся с Ириной Барой и Йоаной Олару.

Кубок Федерации

Квалификационный раунд

Одиночный разряд

Квалификация

Румыния — Россия — 1:2

Ана Богдан — Екатерина Александрова — 5:7, 6:3, 5:7

Пятница

Ана Богдан — Вероника Кудерметова — 6:3, 6:7 (5:7), 6:1

Елена-Габриэла Русе — Екатерина Александрова — 1:6, 4:6