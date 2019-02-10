Победа Соболенко над Зигемунд принесла Белоруссии путевку в полуфинал Кубка Федерации

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла немку Лауру Зигемунд (6:1, 6:1) в матче 1/4 финала Кубка Федерации. Игра продолжалась один час и 20 минут.

После этого Белоруссия повела в матче с Германией со счетом 3:0 и обеспечила себе выход в полуфинал турнира. Ранее Соболенко со счетом 6:1, 6:2 обыграла Андреа Петкович, а Александра Соснович - Татьяну Марию - 7:6 (7:3), 6:3.

Кубок Федерации. Мировая группа

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Германия - Белоруссия - 0:3

Лаура Зигемунд - Арина Соболенко - 1:6, 1:6