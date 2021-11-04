Павлюченкова выложила эмоциональный пост после выхода в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова выложила у себя в Instagram эмоциональный пост, посвященный выходу сборной России в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг.

Вчера, 3 ноября Павлюченкова победила француженку Ализе Корне (5:7, 6:4, 6:2), благодаря этой победе россиянки вышли в полуфинал турнира.

«Полуфинал! Боже, что за битва, вот ради чего мы играем, как же это много для нас значит! Огромное уважение Ализе и большое сердечко моей команде! Давай! Я сорвала сегодня голос!» — написала Павлюченкова.

В полуфинале Кубка Билли Джин Кинг сборная России сыграет с командой США. Поединок за выход в финал состоится завтра, 5 ноября.