Остапенко на Кубке федерации победила Кенин, Севастова — Серену Уильямс
07:45
Американка София Кенин, победительница недавнего Australian Open, в матче квалификационного раунда Кубка федерации проиграла представительнице Латвии Елене Остапенко — 3:6, 6:2, 2:6.
Также Серена Уильямс проиграла Анастасии Севастовой — 6:7 (5:7), 6:3, 6:7 (4:7).
Путевка в финальный раунд турнира достанется победителю парного матча.
Кубок Федерации. Квалификационный раунд
Одиночный разряд
Квалификация
США — Латвия
София Кенин — Елена Остапенко — 3:6, 6:2, 2:6
Серена Уильямс — Анастасия Севастова — 6:7 (5:7), 6:3, 6:7 (4:7)
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