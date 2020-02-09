Определились все участники финальной стадии Кубка федерации
09:46
Стали известны все участники финальной стадии Кубка федерации. В ней примут участие 12 женских команд сборных команд по теннису.
Право участвовать в соревнованиях завоевала и сборная России, обыгравшая в квалификации Румынию (3:2).
Кубок федерации. Финальная стадия
Участники: Австралия, Белоруссия, Бельгия, Чехия, Франция, Германия, Венгрия, Россия, Словакия, Испания, Швейцария, США.
Турнир пройдет 14-19 апреля в Будапеште (Венгрия) на грунтовом покрытии.
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