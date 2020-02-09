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Новости   //    Теннис   //    Кубок федерации

Определились все участники финальной стадии Кубка федерации

09:46
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Стали известны все участники финальной стадии Кубка федерации. В ней примут участие 12 женских команд сборных команд по теннису.

Екатерина Александрова и&nbsp;Елена Габриэла Русе.Россия отвоевала место в финале Кубка федерации

Право участвовать в соревнованиях завоевала и сборная России, обыгравшая в квалификации Румынию (3:2).

Кубок федерации. Финальная стадия

Участники: Австралия, Белоруссия, Бельгия, Чехия, Франция, Германия, Венгрия, Россия, Словакия, Испания, Швейцария, США.

Турнир пройдет 14-19 апреля в Будапеште (Венгрия) на грунтовом покрытии.

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