Мартина Тревизан: "В какие-то моменты уровень моей игры падал, и соперница этим пользовалась"

Итальянка Мартина Тревизан, проигравшая Анастасии Павлюченковой в третьем поединке матча плей-офф Мировой группы II, назвала ключевым опыты соперницы.

– В целом, я хорошо играла. Сожалею, что проиграла. В какие-то моменты уровень моей игры падал, и соперница смогла этим воспользоваться. Но в целом, когда я буду вспоминать эту игру в будущем, думаю, будут испытывать удовлетворение, – сказала Тревизан. – Соперницы, которые были у меня, имеют больший опыт игры в таких матчах. Мне еще нужно набираться опыта и научиться лучше действовать в ключевых розыгрышах.

– Сегодня католики празднуют Пасху. Не отвлекало ли это вас от матча?

– Нет (улыбается). Мы же профессионалы и привыкли играть, не обращая внимания ни на праздники, ни на что бы то ни было еще.

Победив Тревизан, Павлюченкова принесла сборной России победное третье очко и гарантировала возвращение в Мировую группу II. (Мария Никулашкина)

Павлюченкова обыграла Тревизан, Россия вышла во вторую Мировую группу Кубка Федерации