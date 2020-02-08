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Кенин одержала победу в квалификационном раунде Кубка Федерации

08:12
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Американская теннисистка София Кенин в квалификационном раунде Кубка Федерации обыграла латышку Анастасию Севастову со счетом 6:2, 6:2.

Встреча длилась 1 час 8 минут. Победительница Australian Open сделала один эйс, две двойные ошибки и взяла 4 из 10 брейк-пойнта.

Во втором матче встретятся Серена Уильямс и Елена Остапенко.

Кубок Федерации. Квалификационный раунд
Одиночный разряд
Квалификация
США — Латвия
София Кенин — Анастасия Севастова — 6:2, 6:2

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