Кенин одержала победу в квалификационном раунде Кубка Федерации
08:12
Американская теннисистка София Кенин в квалификационном раунде Кубка Федерации обыграла латышку Анастасию Севастову со счетом 6:2, 6:2.
Встреча длилась 1 час 8 минут. Победительница Australian Open сделала один эйс, две двойные ошибки и взяла 4 из 10 брейк-пойнта.
Во втором матче встретятся Серена Уильямс и Елена Остапенко.
Кубок Федерации. Квалификационный раунд
Одиночный разряд
Квалификация
США — Латвия
София Кенин — Анастасия Севастова — 6:2, 6:2
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