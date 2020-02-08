Кенин одержала победу в квалификационном раунде Кубка Федерации

Американская теннисистка София Кенин в квалификационном раунде Кубка Федерации обыграла латышку Анастасию Севастову со счетом 6:2, 6:2.

Встреча длилась 1 час 8 минут. Победительница Australian Open сделала один эйс, две двойные ошибки и взяла 4 из 10 брейк-пойнта.

Во втором матче встретятся Серена Уильямс и Елена Остапенко.

Кубок Федерации. Квалификационный раунд

Одиночный разряд

Квалификация

США — Латвия

София Кенин — Анастасия Севастова — 6:2, 6:2