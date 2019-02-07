Касаткина принесла России победу над Данией

Российская теннисистка Дарья Касаткина в матче Кубка Федерации обыграла датчанку Карен Баррицу - 6:0, 6:4.

Эта победа стала второй для россиянок в матче 1-й группы евро-ариканской зоны. Ранее очко заработала Наталья Вихлянцева. Россия победила Данию и выиграла группу А.

За выход во второй дивизион Кубка Федерации россиянки поспорят с победителем группы В. После 2-х туров в этом квартете лидирует Швеция. Шанс на выход из группы также имеют Болгария и Украина.

Кубок Федерации

1-я группа. Евро-африканская зона

Одиночный разряд

Россия - Дания - 2-0

Дарья Касаткина - Карен Баррица - 6:0, 6:4