Канада обыграла Францию в матче финального турнира Кубка Билли Джин Кинг
19:49
В матче финального турнира Кубка Билли Джин Кинг сборная Канады победила команду Франции (2:1). Эти сборные играют в группе А вместе с командой России. Далее им предстоят матчи с российской командой.
В турнире участвуют 12 команд — четыре группы по три сборные. Победители выйдут в полуфинал.
Ранее турнир назывался Кубок Федерации.
Чехия
Кубок Билли Джин Кинг. Финальный турнир
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Группа A
Франция — Канада — 1:2
Клара Бюрель/Ализе Корне — Габриэла Дабровски/Ребекка Марино — 3:6, 6:7 (6:8)
Ализе Корне — Ребекка Марино — 6:4, 7:6 (7:5)
Фиона Ферро — Франсуаза Абанда — 6:4, 4:6, 4:6
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