Канада обыграла Францию в матче финального турнира Кубка Билли Джин Кинг

В матче финального турнира Кубка Билли Джин Кинг сборная Канады победила команду Франции (2:1). Эти сборные играют в группе А вместе с командой России. Далее им предстоят матчи с российской командой.

В турнире участвуют 12 команд — четыре группы по три сборные. Победители выйдут в полуфинал.

Ранее турнир назывался Кубок Федерации.

Чехия

Кубок Билли Джин Кинг. Финальный турнир

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Группа A

Франция — Канада — 1:2

Клара Бюрель/Ализе Корне — Габриэла Дабровски/Ребекка Марино — 3:6, 6:7 (6:8)

Ализе Корне — Ребекка Марино — 6:4, 7:6 (7:5)

Фиона Ферро — Франсуаза Абанда — 6:4, 4:6, 4:6