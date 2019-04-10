Камила Джорджи и Сара Эррани сыграют против России в Кубке федерации

Объявлен состав сборной Италии на матч Кубка федерации против России. В него вошли: Камила Джорджи (30-я в рейтинге WTA), Мартина Тревисан (147), Жасмин Паолини (187), Сара Эррани (243). Капитан сборной – Татиана Гарбин.

Ранее стало известно, что в состав сборной России вошли Дарья Касаткина (22-е место в рейтинге WTA), Анастасия Павлюченкова (34), Анастасия Потапова (71), Наталья Вихлянцева (111) и Влада Коваль (563).

Матч Мировой группы II Кубка федерации Россия - Италия пройдет с 20 по 21 апреля на грунте в легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА. Победитель получит право сыграть в плей-офф Мировой группы II.