Халеп не сыграет с Россией на Кубке федерации

Румынка Симона Халеп заявила, что не будет принимать участие в матче Кубка федерации со сборной России, который состоится в феврале 2020 года.

— Я пришла к выводу, что мне будет сложно участвовать в Кубке федерации, — цитирует Халеп Fanatik.ro. — Чтобы лучше подготовиться к Олимпиаде, я решила сосредоточить все силы на достижение этой цели. Я не ухожу из сборной Румынии. Просто не знаю, буду ли в Клуже во время матча команды с Россией.