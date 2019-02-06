Гаспарян и Касаткина проиграли польской паре на Кубке федерации

Россиянки Маргарита Гаспарян и Дарья Касаткина уступили полькам Алисии Росольской и Иге Свентек в парном матче Евро-африканской зоны Кубка федерации.

Несмотря на поражение дуэта, Россия выиграла у Польши - в первых встречах Наталья Вихлянцева и Анастасия Павлюченкова взяли верх над Игой Свентек и Магдой Линетт соответственно.

После матча с Польшей россиянки сыграют с Данией. Победители подгрупп Евро-африканской зоны получат право провести стыковой матч за право участия во второй мировой группе.

Кубок Федерации. 1-я группа. Евро-африканская зона

Одиночный разряд

Зона A. Группа A

Россия - Польша - 2:1

Наталья Вихлянцева - Ига Свентек - 6:0, 6:2

Анастасия Павлюченкова - Магда Линетт - 6:4, 6:3

Маргарита Гаспарян/Дарья Касаткина - Алисия Росольска/Ига Свентек - 0:6, 6:3, 3:6