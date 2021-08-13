Финал Кубка Билли Джин Кинг может пройти в Праге
22:15
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что финал Кубка Билли Джин Кинг может пройти в Праге за неделю до Кубка Дэвиса.
«Ждем решения ITF, которое должно быть принято совместно с Женской теннисной ассоциацией (WTA). Но сейчас рассматривается Прага как место проведения. Финальная стадия должна пройти за неделю до Кубка Дэвиса», — цитирует Тарпищева ТАСС.
В мае Будапешт отказался проводить финал Кубка Билли Джин Кинг из-за сложной эпидемиологической обстановки. Ранее назывался Кубком Федерации.
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