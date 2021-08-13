Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что финал Кубка Билли Джин Кинг может пройти в Праге за неделю до Кубка Дэвиса.

«Ждем решения ITF, которое должно быть принято совместно с Женской теннисной ассоциацией (WTA). Но сейчас рассматривается Прага как место проведения. Финальная стадия должна пройти за неделю до Кубка Дэвиса», — цитирует Тарпищева ТАСС.

В мае Будапешт отказался проводить финал Кубка Билли Джин Кинг из-за сложной эпидемиологической обстановки. Ранее назывался Кубком Федерации.