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Финал Кубка Билли Джин Кинг может пройти в Праге

22:15
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что финал Кубка Билли Джин Кинг может пройти в Праге за неделю до Кубка Дэвиса.

«Ждем решения ITF, которое должно быть принято совместно с Женской теннисной ассоциацией (WTA). Но сейчас рассматривается Прага как место проведения. Финальная стадия должна пройти за неделю до Кубка Дэвиса», — цитирует Тарпищева ТАСС.

В мае Будапешт отказался проводить финал Кубка Билли Джин Кинг из-за сложной эпидемиологической обстановки. Ранее назывался Кубком Федерации.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12126647

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Александр Кравченко все материалы автора

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