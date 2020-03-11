Финал и плей-офф Кубка Федерации перенесены из-за коронавируса

Международная федерация тенниса на своем официальном сайте сообщила о переносе финала и плей-офф Кубка Федерации. Причина — эпидемия коронавируса. Командные соревнования должны были состояться с 14 по 19 апреля. Они важны для попадания на Олимпиаду-2020 — теннисисткам нужно выполнить определенную норму.

Турнир пройдет в обновленном формате — по примеру Кубка Дэвиса. Сборные определят сильнейших в течение одной недели. Ожидается, что турнир также пройдет в Будапеште. В Венгрии введено чрезвычайное положение. Дата будет объявлена позднее.