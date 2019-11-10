Эшли Барти: «Чувствую себя ужасно»

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти подвела итоги выступления на Кубке Федерации, где в финале парного турнира вместе с Самантой Стосур уступила Кристине Младенович и Каролин Гарсии (4:6, 3:6, общий счет 1-2).

— Я боролась изо всех сил, — цитирует Барти The Sydney Morning Herald. — Горжусь всеми австралийцами. Теперь можно отдохнуть, восстановить силы после сезона и сделать выводы. За последние два года проделана невероятная работа, но сейчас я чувствую себя ужасно. Через пару дней полегчает.

Младенович обыграла Барти и вывела Францию вперед в финале Кубка Федерации