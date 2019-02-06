Дарья Касаткина: "Сборная дает мне уверенность, мы хорошо проводим время, и я чувствую себя действительно хорошо"

Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась впечатлениями перед началом Кубка Федерации, который пройдет в польской Зелена-Гуре. Сборная России проведет свой первый матч в среду, 6-го февраля с командой Польши.

– Корт довольно особенный, я никогда не играла на нем раньше, но мне это нравится, – приводит официальный сайт турнира слова Касаткиной. – Он довольно медленный, что хорошо для меня. Мне нравится стадион, это также баскетбольная арена, она новая и довольно уютная. Команда дает мне уверенность, мы хорошо проводим время, и я чувствую себя действительно хорошо.

Кубок федерации. Зона Европа/Африка. Группа I

Зелена Гура (Польша). Закрытые корты, хард.

Группа А. Россия, Польша, Дания

Группа B. Украина, Эстония, Болгария, Швеция.

Расписание матчей сборной России

6 февраля. Не ранее 18.00 (время московское). Россия – Польша

7 февраля. Не ранее 18.00. Россия – Дания

9 февраля. Финал и матчи плей-офф за право остаться в группе I.

Состав сборной России

Дарья Касаткина (№14 в рейтинге WTA), Анастасия Павлюченкова (32), Маргарита Гаспарян (77), Анастасия Потапова (87), Наталья Вихлянцева (109).