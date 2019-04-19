Дарья Касаткина: "Когда мне говорят, что я топ-игрок, я реагирую: "В смысле?"

В преддверии матча Кубка федерации с Италией Дарья Касаткина в интервью Федерации тенниса России призналась, что не знает, с чем связан спад в ее игре в этом году, и подчеркнула, что не сильно расстраивается по этому поводу. Теннисистка, которой 7 мая исполнится 22 года, опустилась с 10-го на 22-е место в рейтинге WTA.

- В этом году я поменяла подготовку к сезону. Начала в горах, а потом поехала не в Майами, а в Барселону. Не знаю, с чем конкретно связан спад. На самом деле, где спад, там рядом и подъем, поэтому я не сильно расстраиваюсь по этому поводу, – сказала Касаткина.

– Внутри вы уже воспринимаете себя как топ-игрока?

– Если честно, не очень сильно. Когда попадаешь в число лучших игроков, не задумываешься, не концентрируешь на этом внимание. Может, кто-то и думает об этом, я – нет. Когда мне говорят, что я топ-игрок, я реагирую: "В смысле?" (Смеется). Главное – это игра в теннис, а не кто на какой позиции стоит. Да и для каждого свое значение есть, кто топ, а кто нет.